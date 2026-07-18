‘Criança não precisa passar por isso’, diz pai do filho de Karina Kufa após casamento da advogada com Brennand

Amilton Augusto da Silva Júnior, pai do filho da advogada Karina Kufa, afirmou que pretende recorrer à Justiça após a ex-mulher se casar com Thiago Brennand, que já foi condenado em diferentes ações penais por crimes contra mulheres, incluindo acusações de estupro e agressão. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (18), ele disse que pretende adotar “todas as medidas possíveis dentro da legalidade” para proteger a criança.

A advogada, que ganhou projeção nacional ao integrar a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), perdeu provisoriamente a guarda do filho na quarta-feira, 15, após se casar com o empresário Thiago Brennand. Brennand era cliente de Karina, e o casamento motivou um pedido judicial apresentado por seu ex-marido para retirar a guarda do filho de 10 anos.

No vídeo, Amilton afirmou que ainda não pode conceder entrevistas à imprensa sobre o caso, que tramita em segredo de Justiça, mas disse ter se sentido “na obrigação” de se manifestar publicamente. “A minha ex-mulher decidiu se casar com um sujeito que está preso, condenado por vários crimes, entre eles o crime horrendo de estupro. Eu, enquanto pai, não poderia fingir que nada está acontecendo. Eu não poderia dormir tranquilo sabendo que meu filho está no meio dessa situação”, disse.

Ao lado da atual esposa, Val Marchiori, ele afirmou que buscará a Justiça para tentar resguardar o filho. “Eu não seria coerente nem comigo nem com ele se achasse que isso é algo normal. Isso não é algo normal. Uma criança não precisa passar por isso”.