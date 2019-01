Criança morre após ser encontrada desacordada no Metrô em SP

Uma criança morreu após ser encontrada desacordada e ferida no túnel da Linha Azul-1 do Metrô de São Paulo, no último dia 23 de dezembro, por volta das 11h. O caso está em investigação na Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), que solicitou imagens das câmeras de segurança e ouve testemunhas.

Em depoimento à TV Globo, a mãe do garoto – identificado como Luan, de 3 anos -, Lineira Oliveira Silva, descreveu a cena: “ele passou na porta, que já tinha apitado. Como era pequenininho, só deu tempo dele passar. Quando ele passou, eu desesperei”.

Ela conta que a família viajava até a estação Jabaquara, para ir à praia. Depois que as portas fecharam, desceram na estação seguinte (Praça da Árvore) e comunicou seguranças, antes de retornarem para a Santa Cruz.

O Metrô informa que os agentes de segurança da estação Santa Cruz tomaram conhecimento do caso pelo Centro de Controle de Segurança e prontamente iniciaram a busca, que resultou na localização de uma criança desacordada dentro do túnel, a 200 metros de Santa Cruz. Ele apresentava ferimentos na cabeça.

O menino foi imediatamente encaminhado para um pronto socorro na região em uma viatura da segurança da companhia. No hospital oi constatado o óbito.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o boletim sobre o caso não foi finalizado e ainda não estão acessíveis detalhes da investigação.