Criança de sete anos morre em deslizamento em Ubatuba (SP)

Uma criança de sete anos de idade morreu na madrugada deste domingo em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, após uma pedra deslizar pela encosta e atingir a casa onde ela vivia com a sua família no bairro de Pequere-Açu. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o deslizamento ocorreu por volta das 2h15 e a criança já estava sem vida quando o socorro chegou ao local.

Desde a noite de sábado que fortes chuvas atingem as cidades do litoral paulista. Até o momento, a criança é a única vítima fatal dos temporais, que já deixaram diversas pessoas desabrigadas e provocaram enxurradas, enchentes, deslizamentos e desabamentos.

Na manhã deste domingo, a Defesa Civil de São Paulo alertou para a previsão de “chuvas intensas e contínuas, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo” em algumas regiões do Estado.

“Diante deste cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco para deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo”, informou a Defesa Civil.

Em São Sebastião, também no litoral paulista, o prefeito Felipe Augusto decretou, na manhã deste domingo, estado de calamidade pública após a cidade registrar 600 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas. O prefeito cancelou a programação de Carnaval do dia após bairros inteiros serem invadidos por lama. Um trecho da rodovia Mogi-Bertioga precisou ser totalmente interditado porque o asfalto cedeu.

Situação atual da Bairrerinha em Cambury, São Sebastião! pic.twitter.com/rJRM7gqmdS — Prefeito Felipe Augusto (@prefeitoFA) February 19, 2023

Augusto tem usado as suas redes para atualizar sobre as chuvas no município. “Situação segue crítica no Morro do Skimó em Juquehy!”, escreveu o prefeito, em postagem acompanhada de vídeos com casas destruídas por deslizamentos.

Há relatos de estragos também na Baixada Santista, que registrou mais de 16 horas seguidas de chuvas. A rodovia Rio-Santos tem cerca de dez pontos de interdição total no tráfego em razão de quedas de árvores e barreiras.