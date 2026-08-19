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Criança de seis anos é um dos sobreviventes de acidente que deixou 23 mortos no Paraná

Menino é um dos cinco feridos encaminhados a hospitais após tragédia em rodovia; Polícia Científica ainda trabalha para identificar todas as vítimas fatais

Por Laila Nery 19 ago 2026, 13h34 | Atualizado em 19 ago 2026, 14h35
Agente da PRF de costas, vestindo uniforme escuro e calça bege, observa um ônibus e um caminhão de gado destruídos após colisão em rodovia arborizada
Acidente na BR-373 deixa 23 mortos no Paraná (PRF/Divulgação)
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Criança de seis anos é um dos sobreviventes de acidente que deixou 23 mortos no Paraná Priorizar nos meus resultados Google

Enquanto equipes da Polícia Científica trabalham na identificação das 23 pessoas mortas no acidente entre um ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva e um caminhão na BR-373, cinco sobreviventes foram encaminhados para unidades de saúde da região. Entre eles está Luan Gabriel de Brito, de 6 anos, levado ao Hospital Universitário Materno-Infantil de Ponta Grossa (HUMAI).

Os outros quatro sobreviventes são Edenilda Taymara Pereira de Medeiros, de 26 anos, e João Miguel Pereira, de 22, encaminhados à UPA Santa Paula, em Ponta Grossa; e Assis Cabreira, de 50 anos, e Elio Antônio Rosa, de 49, levados ao Hospital Universitário (HU).

A Prefeitura de Imbituva divulgou os nomes nesta quarta-feira, 19, em uma atualização sobre as vítimas da colisão ocorrida durante a madrugada. O município informou que 23 mortes foram confirmadas no local. As autoridades ainda trabalham para concluir a identificação dos mortos e comunicar oficialmente as famílias.

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O governo do Paraná informou que entre as 23 vítimas fatais, estão 13 mulheres adultas, oito homens adultos (incluindo o motorista do caminhão) e duas crianças. As vítimas fatais foram levadas à Unidade de Execução Técnico-Científica (UETC) da Polícia Científica em Ponta Grossa para perícia e identificação.

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A dimensão da tragédia levou a Polícia Científica do Paraná a mobilizar equipes das unidades técnico-científicas de Ponta Grossa, Curitiba e Guarapuava. Os profissionais permanecem envolvidos nos trabalhos periciais e adotaram o protocolo internacional DVI (Disaster Victim Identification), utilizado em ocorrências com múltiplas vítimas.

Segundo a Polícia Científica, as equipes precisam localizar, registrar, coletar e individualizar as vítimas fatais e os demais vestígios encontrados no local, além de realizar a perícia necessária para ajudar a determinar a dinâmica e as causas da colisão.

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Após os trabalhos no local, os corpos serão encaminhados à Unidade de Execução Técnico-Científica de Ponta Grossa. Ali serão realizados exames e confrontadas informações com bases oficiais de identificação biométrica e outros métodos técnico-científicos. O tempo necessário para concluir cada identificação pode variar conforme o procedimento exigido.

A Polícia Científica ressaltou que só confirmará oficialmente a identidade das vítimas depois da conclusão segura dos procedimentos, seguida da comunicação às autoridades policiais e aos familiares. A cautela é necessária diante da dimensão do acidente e da necessidade de evitar que parentes recebam informações incompletas ou incorretas em meio à tragédia.

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O acidente aconteceu por volta das 3h30, no km 209 da BR-373, em Ipiranga. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, evidências preliminares indicam que o caminhão teria invadido a faixa contrária e atingido frontalmente o ônibus, que transportava pacientes de Imbituva para hospitais da Região Metropolitana de Curitiba. As circunstâncias da colisão ainda são investigadas.

Para os familiares que ainda não conseguiram informações sobre seus parentes, a Prefeitura de Imbituva orienta que procurem a Secretaria Municipal de Saúde. A Polícia Científica também disponibilizou um canal específico para familiares na unidade de Ponta Grossa, onde serão realizados os procedimentos de identificação.

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