Criança de seis anos é um dos sobreviventes de acidente que deixou 23 mortos no Paraná

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O grave acidente entre ônibus e caminhão na BR-373, em Ipiranga, deixou 23 mortos e chocou o Paraná. A Polícia Científica trabalha na identificação das vítimas com protocolo internacional DVI. Cinco pessoas sobreviveram, incluindo um menino de 6 anos, e recebem atendimento. As causas da colisão ainda são investigadas e famílias buscam informações.

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Enquanto equipes da Polícia Científica trabalham na identificação das 23 pessoas mortas no acidente entre um ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva e um caminhão na BR-373, cinco sobreviventes foram encaminhados para unidades de saúde da região. Entre eles está Luan Gabriel de Brito, de 6 anos, levado ao Hospital Universitário Materno-Infantil de Ponta Grossa (HUMAI).

Os outros quatro sobreviventes são Edenilda Taymara Pereira de Medeiros, de 26 anos, e João Miguel Pereira, de 22, encaminhados à UPA Santa Paula, em Ponta Grossa; e Assis Cabreira, de 50 anos, e Elio Antônio Rosa, de 49, levados ao Hospital Universitário (HU).

A Prefeitura de Imbituva divulgou os nomes nesta quarta-feira, 19, em uma atualização sobre as vítimas da colisão ocorrida durante a madrugada. O município informou que 23 mortes foram confirmadas no local. As autoridades ainda trabalham para concluir a identificação dos mortos e comunicar oficialmente as famílias.

O governo do Paraná informou que entre as 23 vítimas fatais, estão 13 mulheres adultas, oito homens adultos (incluindo o motorista do caminhão) e duas crianças. As vítimas fatais foram levadas à Unidade de Execução Técnico-Científica (UETC) da Polícia Científica em Ponta Grossa para perícia e identificação.

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A dimensão da tragédia levou a Polícia Científica do Paraná a mobilizar equipes das unidades técnico-científicas de Ponta Grossa, Curitiba e Guarapuava. Os profissionais permanecem envolvidos nos trabalhos periciais e adotaram o protocolo internacional DVI (Disaster Victim Identification), utilizado em ocorrências com múltiplas vítimas.

Segundo a Polícia Científica, as equipes precisam localizar, registrar, coletar e individualizar as vítimas fatais e os demais vestígios encontrados no local, além de realizar a perícia necessária para ajudar a determinar a dinâmica e as causas da colisão.

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Após os trabalhos no local, os corpos serão encaminhados à Unidade de Execução Técnico-Científica de Ponta Grossa. Ali serão realizados exames e confrontadas informações com bases oficiais de identificação biométrica e outros métodos técnico-científicos. O tempo necessário para concluir cada identificação pode variar conforme o procedimento exigido.

A Polícia Científica ressaltou que só confirmará oficialmente a identidade das vítimas depois da conclusão segura dos procedimentos, seguida da comunicação às autoridades policiais e aos familiares. A cautela é necessária diante da dimensão do acidente e da necessidade de evitar que parentes recebam informações incompletas ou incorretas em meio à tragédia.

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O acidente aconteceu por volta das 3h30, no km 209 da BR-373, em Ipiranga. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, evidências preliminares indicam que o caminhão teria invadido a faixa contrária e atingido frontalmente o ônibus, que transportava pacientes de Imbituva para hospitais da Região Metropolitana de Curitiba. As circunstâncias da colisão ainda são investigadas.

Para os familiares que ainda não conseguiram informações sobre seus parentes, a Prefeitura de Imbituva orienta que procurem a Secretaria Municipal de Saúde. A Polícia Científica também disponibilizou um canal específico para familiares na unidade de Ponta Grossa, onde serão realizados os procedimentos de identificação.