Criança de 3 anos morre baleada após irmã brincar com arma do pai no Rio de Janeiro

Uma menina de 3 anos morreu neste domingo, 8, após ser atingida por um disparo acidental efetuado pela irmã, de 5 anos, que brincava com uma pistola, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A arma era do pai, que tinha autorização de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). A criança chegou a ser levada pelos próprios pais para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste, mas entrou em parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Agentes do 27⁰ BPM (Santa Cruz) foram acionados pelo hospital devido à morte por arma de fogo. A mãe alegou que estava dormindo ao lado do pai das meninas quando ouviram o som do disparo e correram em direção ao quarto das filhas, encontrando a mais nova ferida, de acordo com a Polícia Militar. A primogênita, então, teria contado que tinha brincado com a arma.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), da Polícia Civil. O corpo já foi encaminhado para o Instituto-Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro registrou 14 casos de crianças baleadas apenas neste ano.

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