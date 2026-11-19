O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para apurar supostas irregularidades na criação de cargos em comissão e na contratação de trabalhadores terceirizados pela PortosRio, antigamente conhecida como Companhia Docas do Rio de Janeiro, entre os anos de 2025 e 2026.

Desde o ano passado, a empresa está sob influência do ex-prefeito de Belford Roxo Waguinhos (Republicanos), que é assessor de Relações Institucionais. O presidente é Flávio Vieira da Silva, que foi seu secretário de Saúde na prefeitura.

Waguinho se afastou da PortosRio para concorrer ao Senado, mas retornou à companhia depois de ficar em nono lugar e não ser eleito.

A PortosRio é responsável pela gestão dos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói, Forno e Angra dos Reis.