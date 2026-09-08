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Brasil

Crescimento de Flávio fará campanha adotar tom menos acusatório e focar em endividamento e segurança

Durante ato na Paulista, Flávio citou o pai e atacou Moraes, mas mencionou índices econômicos e enfileirou propostas

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 08h01 | Atualizado em 8 set 2026, 11h49
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026)
Flávio Bolsonaro em ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista (07/09/2026) (MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)
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O empate numérico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 41% das intenções de voto em um eventual segundo turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, fará com que a campanha do filho primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) adote um discurso considerado “mais danoso” do que acusações dirigidas a Lulinha, filho do mandatário suspeito de envolvimento com as fraudes no INSS, e ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.

De acordo com interlocutores da campanha de Flávio, a ideia da equipe de marketing é focar no binômio “segurança-endividamento da população” até o primeiro turno das eleições, mostrando o quadro em várias regiões do país. O enfoque propositivo será usado até mesmo em meio a possíveis ataques a Lula.

Nesta segunda, durante ato realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, Flávio deu mostras disso: ao citar o pai e atacar Moraes, o senador mencionou índices econômicos e enfileirou propostas para a economia e a segurança pública.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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A Quaest testou outros quatro cenários de segundo turno. Ronaldo Caiado (PSD) também empata com o presidente dentro da margem de erro, mas os demais adversários – Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante) – perdem para o petista. Confira os números:

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 41% (tinha 42% na semana passada)

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Ronaldo Caiado (PSD): 38% (tinha 37%)
Branco/nulo: 17% (eram 17%)
Indecisos: 4% (eram 4%)

Lula x Augusto Cury

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Lula (PT): 39% (tinha 40% na semana passada)
Augusto Cury (Avante): 35% (tinha 34%)
Branco/nulo: 21% (eram 21%)
Indecisos: 5% (eram 5%)

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Lula x Renan Santos

Lula (PT): 42% (tinha 43% na semana passada)
Renan Santos (Missão): 37% (tinha 36%)

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Branco/nulo: 17% (eram 17%)
Indecisos: 4% (eram 4%)

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 44% (tinha 44% na semana passada)
Romeu Zema (Novo): 33% (tinha 33%)
Branco/nulo: 19% (eram 19%)
Indecisos: 4% (eram 4%)

Sobre a pesquisa

A Quaest entrevistou 2. 004 eleitores em todo o país entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-01720/2026.

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