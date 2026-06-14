Cresce apelo no PSD para que Kassab seja vice de Caiado na disputa ao Planalto

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab ganha força, nos bastidores do partido, para ser o vice de Ronaldo Caiado.

Ele diz que outro nome ainda pode ser escolhido, mas o fato é que aliados de partido já definiram que Kassab é o melhor nome para unir o PSD no projeto Caiado.

Oficialmente, a decisão será tomada apenas em julho, no período de convenções partidárias, mas Kassab já falou publicamente que está à disposição do partido para compor a chapa com o ex-governador de Goiás.

“Sinto-me muito honrado com as manifestações dos companheiros Jorge Bornhausen e Heráclito Fortes indicando meu nome para vice de Ronaldo Caiado”, escreveu no Instagram.