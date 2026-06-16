Credor reclamou de Vorcaro: ‘Roubou o Brasil, mas a mim não vai’

Um empresário que cobrava dívidas da família de Daniel Vorcaro reclamou, em mensagens, sobre a falta de pagamento. Bruno Correa Lopes afirmou que a família não teria “honra” e que o banqueiro “roubou o Brasil”, mas que não faria o mesmo com ele.

O diálogo ocorreu com Manoel Mendes Rodrigues, que foi preso em maio na sexta fase da operação Compliance Zero.

“Bandido tem honra. E eles não tem”, escreveu Lopes, em outubro de 2025, antes da liquidação do Master e da primeira prisão de Vorcaro.

“O cara roubou o Brasil mas a mim não vai. Nem debaixo da terra abro mão”, completou o empresário.

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