Credor reclamou de Vorcaro: ‘Roubou o Brasil, mas a mim não vai’
Empresário que cobrava dívidas da família de dono do Master afirmou que 'bandido tem honra, eles não tem'
Um empresário que cobrava dívidas da família de Daniel Vorcaro reclamou, em mensagens, sobre a falta de pagamento. Bruno Correa Lopes afirmou que a família não teria “honra” e que o banqueiro “roubou o Brasil”, mas que não faria o mesmo com ele.
O diálogo ocorreu com Manoel Mendes Rodrigues, que foi preso em maio na sexta fase da operação Compliance Zero.
“Bandido tem honra. E eles não tem”, escreveu Lopes, em outubro de 2025, antes da liquidação do Master e da primeira prisão de Vorcaro.
“O cara roubou o Brasil mas a mim não vai. Nem debaixo da terra abro mão”, completou o empresário.