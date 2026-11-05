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Crédito contra o tarifaço: Congresso discute quem terá acesso a R$ 18,5 bilhões

Comissão mista tem análise de parecer prevista para esta quinta; prazo para aprovar a medida termina em 18 de novembro

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 11h12
O Congresso Nacional em Brasília, com suas duas torres retangulares cinzas, a cúpula branca convexa e a cúpula côncava, sob um céu azul claro. Pessoas caminham na rampa de acesso e carros circulam na via inferior. Pássaros voam próximos à cúpula convexa.
Fachada do Congresso Nacional  (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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A comissão mista do Congresso que analisa a medida provisória do crédito contra o tarifaço tem reunião prevista para esta quinta-feira, para examinar o parecer da senadora Leany Lemos (PSB-DF). A MP prevê R$ 18,5 bilhões em linhas com juros subsidiados para exportadores e setores estratégicos. Desse total, R$ 13,5 bilhões vêm do Tesouro Nacional e R$ 5 bilhões, do BNDES.

O programa foi editado após a imposição de tarifas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A medida também busca alcançar exportadores prejudicados por conflitos internacionais. 

A MP precisa passar pela Câmara e pelo Senado até o próximo dia 18 para não perder a validade.

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