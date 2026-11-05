Crédito contra o tarifaço: Congresso discute quem terá acesso a R$ 18,5 bilhões

A comissão mista do Congresso que analisa a medida provisória do crédito contra o tarifaço tem reunião prevista para esta quinta-feira, para examinar o parecer da senadora Leany Lemos (PSB-DF). A MP prevê R$ 18,5 bilhões em linhas com juros subsidiados para exportadores e setores estratégicos. Desse total, R$ 13,5 bilhões vêm do Tesouro Nacional e R$ 5 bilhões, do BNDES.

O programa foi editado após a imposição de tarifas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A medida também busca alcançar exportadores prejudicados por conflitos internacionais.

A MP precisa passar pela Câmara e pelo Senado até o próximo dia 18 para não perder a validade.