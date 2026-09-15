Creche para cães em Botafogo é alvo de investigação por maus-tratos

Os donos da creche para cães Pituchos da Lu, em Botafogo, na zona sul do Rio, foram indiciados pela Polícia Civil por suspeita de maus-tratos contra animais. O caso veio à tona depois que um ex-funcionário entregou às autoridades vídeos e mensagens que, segundo a investigação, registram agressões e condições inadequadas no estabelecimento. Entre as imagens, há cenas de um homem dando tapas e chutando um cachorro, além de um cão sendo retirado de um cômodo à força.

Os registros também mostram animais mantidos presos por correntes curtas em um espaço que aparenta ser um banheiro. Em uma das gravações, aparece ainda um pneu com água acumulada e larvas. A investigação reúne relatos de ex-funcionários e tutores, incluindo casos em que os donos disseram ter recebido seus animais de volta com ferimentos.

O monitor Gênesis Sousa Cardoso, responsável por reunir parte das provas, afirmou que teria recebido dos próprios donos orientações para conter cães que latiam, inclusive com o uso de jornais e revistas para bater nos animais. Conversas anexadas ao inquérito também registram reclamações sobre o comportamento dos cães e mensagens com instruções para agredi-los. Tutores ouvidos no caso relataram ainda mudanças no comportamento de seus animais depois das estadias na creche.

Os responsáveis pelo estabelecimento, a médica veterinária Luana Dames e Pedro Aires Torres, foram chamados duas vezes para prestar depoimento, mas não compareceram. A defesa da Pituchos da Lu nega as acusações e afirma que os vídeos divulgados foram editados ou retirados de contexto. Segundo a empresa, a contenção dos animais ocorria somente por períodos curtos e durante a alimentação. O caso será encaminhado para análise do Ministério Público.