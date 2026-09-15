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Brasil

Creche para cães em Botafogo é alvo de investigação por maus-tratos

Vídeos e mensagens revelarem denúncias de agressões e condições inadequadas no local

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 18h24
Cachorro preto e branco com focinheira preta, deitado dentro de uma gaiola de metal enferrujada, com o chão de cimento sujo ao fundo e uma parede branca à direita
Cães eram acorrentados em pequenos espaços (TV Globo/Reprodução)
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Creche para cães em Botafogo é alvo de investigação por maus-tratos Priorizar nos meus resultados Google

Os donos da creche para cães Pituchos da Lu, em Botafogo, na zona sul do Rio, foram indiciados pela Polícia Civil por suspeita de maus-tratos contra animais. O caso veio à tona depois que um ex-funcionário entregou às autoridades vídeos e mensagens que, segundo a investigação, registram agressões e condições inadequadas no estabelecimento. Entre as imagens, há cenas de um homem dando tapas e chutando um cachorro, além de um cão sendo retirado de um cômodo à força.

Os registros também mostram animais mantidos presos por correntes curtas em um espaço que aparenta ser um banheiro. Em uma das gravações, aparece ainda um pneu com água acumulada e larvas. A investigação reúne relatos de ex-funcionários e tutores, incluindo casos em que os donos disseram ter recebido seus animais de volta com ferimentos.

O monitor Gênesis Sousa Cardoso, responsável por reunir parte das provas, afirmou que teria recebido dos próprios donos orientações para conter cães que latiam, inclusive com o uso de jornais e revistas para bater nos animais. Conversas anexadas ao inquérito também registram reclamações sobre o comportamento dos cães e mensagens com instruções para agredi-los. Tutores ouvidos no caso relataram ainda mudanças no comportamento de seus animais depois das estadias na creche.

Os responsáveis pelo estabelecimento, a médica veterinária Luana Dames e Pedro Aires Torres, foram chamados duas vezes para prestar depoimento, mas não compareceram. A defesa da Pituchos da Lu nega as acusações e afirma que os vídeos divulgados foram editados ou retirados de contexto. Segundo a empresa, a contenção dos animais ocorria somente por períodos curtos e durante a alimentação. O caso será encaminhado para análise do Ministério Público.

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