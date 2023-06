CPMI do 8 de Janeiro ouve coronel que pediu golpe a Mauro Cid

O coronel Jean Lawand Júnior presta depoimento nesta terça-feira, 27, na CPMI do 8 de Janeiro. Ele foi o responsável por enviar mensagens com teor golpista a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, conforme revelou reportagem de VEJA. O militar, contudo, poderá invocar o direito ao silêncio diante de perguntas que possam levá-lo a se autoincriminar, conforme decisão da ministra do STF Cármen Lúcia.

Em sua fala inicial, o coronel negou o tom golpista das mensagens com Cid. “Afirmo aos senhores que em nenhum momento falei sobre golpe. Em nenhum momento atentei contra a democracia brasileira. Em nenhum momento eu quis quebrar, destituir ou agredir qualquer uma das instituições, porque isso não faz parte do que eu aprendi durante toda a minha carreira e toda a minha vida”, disse.

Ao ser questionado pela relatora da comissão, senadora Eliziane Gama, sobre a mensagem enviada a Cid dizendo que Jair Bolsonaro “tinha que dar a ordem” sobre uma possível intervenção e que isso “legitimaria” um golpe, o depoente negou ter falado em golpe e afirmou que usou a palavra “ordem”. Justificou ainda que uma fala do então presidente faria com que as pessoas retornassem para suas casas e que sua intenção sobre a “ordem” de Bolsonaro era ‘apaziguar’ o país.

A respeito da mensagem enviada ao colega militar no dia 1º de dezembro — “então ferrou, vai ter que ser pelo povo mesmo” —. Lawand disse que isso significaria que “o povo que iria se conscientizar de que não haverá nenhuma ordem presidencial, de que não será atendido aquilo que pleiteiam, que terão que retornar pras suas casa e fazer o Brasil continuar”. Sobre a sequência de atos antidemocráticos cometidos por bolsonaristas após a declaração, o depoente disse se tratar de “coincidência”.

