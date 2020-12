Covid-19: Prefeitura do Rio multará em R$ 15 mil quem descumprir medidas

Quem não respeitar as medidas restritivas no Réveillon do Rio de Janeiro sentirá no bolso. A prefeitura da capital fluminense prometeu multar em R$ 15 mil os estabelecimentos que descumprirem as Regras de Ouro, que visam conter a propagação do novo coronavírus e incluem o uso obrigatório de máscaras em todas as áreas comuns, distanciamento de dois metros por pessoa e manutenção de ambientes arejados com janelas e portas abertas. A sanção pode, ainda, ser cumulativa, de acordo com o número de infrações cometidas.

Segundo o superintendente de educação da Vigilância Sanitária do Município do Rio de Janeiro, Flávio Graça, não serão emitidos alvarás transitórios para que estabelecimentos realizem eventos privados, mas os que já possuem alvará poderão fazê-los, desde que as determinações sejam obedecidas.

“Estarão permitidos eventos apenas nos estabelecimentos que já possuem essa atividade prevista no seu alvará, como casas de shows, hotéis e boates. Os que não possuem essa atividade prevista precisariam pedir uma licença de caráter transitório, e ela não será liberada até as 6h de 1º de janeiro”, explicou Graça.

Para evitar aglomerações e mitigar a transmissão da Covid-19, foram anunciadas diversas medidas e a recomendação é para que a população fique em casa na virada do ano. Entre as regras, estão a proibição de queima de fogos; a implantação de bloqueios viários; e a suspensão de circulação do transporte público nos acessos à toda a orla, do Leme ao Pontal, a partir das 20h do dia 31. Em Copacabana, tradicional palco da festa de ano novo, os quiosques poderão funcionar, mas sem música, sem “cercadinho” e sem cobrança de ingressos.

“É necessário que neste dia 31 todos fiquem em casa. Deixem para comemorar ano que vem, com vacinas e leitos disponíveis. Falta pouco para sairmos desta situação. Façam uma virada consciente, respeitem a vida”, pediu o chefe executivo do Centro de Operações Rio (COR), Alexandre Cardeman.

As medidas foram tomadas após o aumento nas estatísticas de Covid-19 nas últimas semanas no Rio de Janeiro. De acordo com levantamento de VEJA, a capital já soma mais 160 mil casos e 14 mil mortes pela doença.

Confira as principais restrições:

– Moradores e hóspedes somente poderão acessar os bairros com bloqueios mediante apresentação de comprovantes de residência ou de reserva em hotéis;

– Funcionários deverão apresentar comprovação de trabalho para também passarem de carro ou de táxi pelas áreas bloqueadas ;

– Proibição de circulação de transporte público coletivo nos acessos à orla a partir das 20h de 31 de dezembro;

– Proibição de festas privadas, shows ou qualquer evento ao longo da orla;

– Proibição da entrada na cidade de ônibus, micro-ônibus e vans de fretamento;