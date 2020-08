Covid-19: Média de óbitos no Brasil fica abaixo de mil pelo 4º dia seguido

Pelo quarto dia consecutivo, o Brasil registrou na média móvel um número de óbitos em decorrência da Covid-19 abaixo de 1.000. Na quarta-feira, dia 12, a média registrada foi de 992,1 mortes, seguida, respectivamente, por 995,7 e 993, na quinta e na sexta. Neste sábado, 15, o número ficou em 965. A média móvel semanal é utilizada para obter uma melhor avaliação do quadro geral de casos de morte no país provocadas pelo novo coronavírus, anulando variações diárias do registro feito pelos órgãos públicos de saúde. Ela é calculada a partir da soma do número de casos e mortes nos últimos sete dias, dividida por sete, número de dias do período contabilizado.

Segundo os últimos dados divulgados pelas Secretarias de Saúde, o número absoluto de novos óbitos registrados neste sábado foi de 709 e 41.576 novos casos. No total, o país soma 3.317.096 casos e 107.232 óbitos confirmados.

É cedo para dizer que a média abaixo de 1.000 indique uma queda, pois essa tendência precisa ser confirmada ao longo dos próximos dias. De qualquer forma, tudo indica que o país começa a se distanciar do último pico da média móvel, em 25 de julho, quando foram registrados 1.096,7 óbitos segundo o levantamento de VEJA.

Confira abaixo de forma detalhada as médias de casos e óbitos do país causados pela Covid-19, além de dados separados por regiões.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões: