Covid-19: Doria anuncia novo hospital de campanha em SP

O governador João Doria disse nesta sexta-feira, 5, que um novo hospital de campanha será aberto na cidade de São Paulo para o tratamento de pacientes com Covid-19. A iniciativa busca atender a crescente demanda por leitos de UTI no estado.

“Na segunda-feira [8], vamos anunciar um novo hospital de campanha aqui em São Paulo. A situação é cada vez mais grave e hoje pedi a liberação de recursos para implantação o mais rápido possível na cidade de São Paulo”, disse Doria, em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Nesta sexta-feira, 5, 7.892 pessoas estão internadas em UTI e outras 9.910 estão em enfermaria com diagnóstico confirmado ou suspeito de Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva está em 77,4% no estado e em 79,1% na grande São Paulo, região que inclui a capital paulista.

No final de janeiro o governo reabriu o hospital de campanha de Heliópolis, na zona Sul da Capital. A unidade voltou a operar com 24 leitos de UTI. No início da pandemia, São Paulo contava com três hospitais de campanha: Pacaembu, Ibirapuera, Anhembi e Heliópolis. O último a fechar as portas foi o hospital de campanha do Ibirapuera, em 30 de setembro. Mas estas unidades eram focadas no atendimento de pacientes de menor complexidade. Segundo Doria, o novo hospital tem como objetivo atender pacientes graves, que precisam de internação em UTI.