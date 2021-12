Covid-19: Brasil tem fim de semana com média móvel de mortes abaixo de 100

Pela primeira vez em mais de um ano e oito meses, a média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil caiu, neste fim de semana, para abaixo de 100. Os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) neste domingo, 26, registram 24 novos óbitos nas últimas 24 horas e média móvel de 92,1 vítimas fatais. O índice – que ontem estava em 95,7 – só havia ficado abaixo de 100 antes do dia 11 de abril de 2020, pouco mais de 30 dias após o registro da primeira morte pelo vírus no país.

Além de computar os menores índices de mortes desde o início da pandemia, o país passa por um momento de queda consistente, com retração de 46% no índice em comparação com 14 dias atrás. O padrão determinado por infectologistas fixa a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou queda.

Após intenso período com frequentes altas no primeiro semestre de 2021 – e picos de mais de 77 mil na média móvel – o quadro de contágio do país também está em retração: as médias móveis de novos casos apresentadas neste fim de semana – 3183,3 ontem e 3667,7 hoje – também são as menores desde abril de 2020. Em queda, o índice é 45,1% menor do que há duas semanas.

O levantamento de VEJA considerou, neste domingo, os dados do CONASS, uma vez que o Ministério da Saúde não atualiza os sistemas desde a última quarta-feira, 22. Estes números, entretanto, não contam com os dados exatos de pelo menos oito estados – Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Roraima, Rio Grande do Sul e Tocantins –, além do Distrito Federal, que relataram “indisponibilidade nos sistemas de informação do Ministério da Saúde”.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 4.810 novos diagnósticos positivos e 24 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 22.239.436 contaminados pelo vírus e 618.448 vítimas fatais em todo o território nacional.

O cálculo de médias móveis feito para o levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados: