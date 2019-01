Covas troca secretário de Cultura de SP e traz Tripoli para articulação

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), publicou no Diário Oficial da Cidade de São Paulo nesta terça-feira, 15, as mudanças em três secretarias da administração. A dois meses do Carnaval, ele decidiu exonerar André Sturm e escolheu o empresário e produtor cultural Alê Yousseff, conhecido por ser o fundador do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, como novo secretário municipal de Cultura.

Sturm havia chegado ao cargo em janeiro de 2017, pelas mãos do então prefeito João Doria (PSDB), depois de ter sido elogiado por sua gestão no Museu da Imagem e do Som (MIS) e na reestruturação do cinema Caixa Belas Artes. Em pouco mais de dois anos, ele se envolveu em algumas controvérsias no cargo, ao menos três motivadas por gravação de conversas de áudio.

Em uma, ele se irritou com um ativista de uma Casa de Cultura e ameaçou “quebrar a cara” do interlocutor. Pouco tempo depois, foi acusado por integrantes do Instituto Odeon, que fazia a gestão do Theatro Municipal, de condicionar a aprovação das contas da entidade com a disposição desta de rescindir amigavelmente o acordo. Sturm nega.

Por fim, passou a ser investigado pela Controladoria-Geral do Município (CGM) depois que o áudio de uma conversa entre ele e a coreógrafa Lara Pinheiro, que atuava na secretaria, provocou suspeitas de um possível assédio – Lara não denunciou o agora ex-secretário e ele nega qualquer envolvimento do tipo.

Articulação

Concluindo o processo de reestruturação do seu secretariado a um ano e meio da definição dos candidatos às eleições municipais de 2020, Bruno Covas também trouxe dois tucanos não eleitos em outubro para participar da sua administração.

Candidato ao Senado nestas eleições, o deputado Ricardo Tripoli (PSDB-SP), que foi líder do partido na Câmara dos Deputados, será o novo secretário executivo de relações federativas, tendo como responsabilidade articular as relações de São Paulo com as cidades da região metropolitana e o governo federal, bem como “acompanhar o desenvolvimento de pautas relevantes para o município de São Paulo no Congresso Nacional”.

Para a pasta de Esportes, foi designado o deputado estadual Carlos Bezerra Júnior (PSDB), que tentou sem sucesso uma vaga na Câmara Federal. Ele assumirá o posto depois que o PRB, partido que dirigia a secretaria, chegou a um acordo para assumir a pasta de Habitação, o que ocorreu no mês passado. Tripoli e Bezerra Júnior são nomes dentro do PSDB ligados, respectivamente às pautas do meio ambiente e dos direitos humanos.