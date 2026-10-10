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Brasil

Todos querem o STF, menos ele

Jorge Oliveira já foi cogitado ao cargo durante administração de Jair Bolsonaro

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 out 2026, 12h00 | Atualizado em 10 out 2026, 13h42
Homem de meia-idade, cabelos escuros e terno azul-marinho com gravata azul, sentado em uma cadeira preta. Ele tem expressão séria e está em uma sala com a bandeira do Brasil à esquerda e outra bandeira à direita, sobre uma mesa escura com um microfone
O ministro Jorge Oliveira, durante sessão do TCU  (TCU/Divulgação)
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Citado entre os favoritos para ser indicado ao STF em um eventual governo de Flávio Bolsonaro, o ministro Jorge Oliveira, do TCU, dá sinais de que pode não sair do cargo atual neste momento.

Oliveira será o próximo presidente da Corte de Contas, com mandato previsto para durar entre 2027 e 2028. O ministro tem dito que pretende cumprir todo o mandato.

Ex-assessor de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, ele é próximo da família e foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência durante o governo passado.

Em 2020, Oliveira era um dos principais cotados para a vaga aberta com a saída de Celso de Mello no STF, a primeira indicação de Bolsonaro.

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O escolhido, contudo, foi o então desembargador Nunes Marques, que era pouco conhecido. Dias depois, Oliveira foi indicado ao TCU.

A escolha foi vista como uma forma de ele ganhar experiência antes de uma eventual indicação futura ao STF.

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