Corrupção: a doméstica inocente e o ex-governador Sérgio Cabral

Em 2016, quando o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral foi preso acusado de montar o maior esquema de corrupção irrigado por empreiteiras no Palácio Guanabara, a pouco mais de 60 quilômetros da capital, no município de Maricá, a vida da doméstica Nelma de Sá Saraça, 45 anos, acusada de ser ‘laranja’ do esquema, virava de cabeça para baixo. Segundo as investigações da Lava Jato, do Ministério Público Federal, o então mandatário do estado se comunicava com os empresários pelo telefone celular, cujo aparelho constava em nome de Nelma, para se comunicar com os empresários no esquema de propina montado em obras públicas.

“Ocorre, que o número secreto utilizado nos crimes praticados, foi obtido ilicitamente em nome da autora que nada sabia, e em nada compactuou para o esquema criminoso de improbidade e lavagem de dinheiro público”, defenderam os advogados de Nelma na Justiça. Eles alegaram ainda que sequer Nelma trabalhou para Cabral ou as empresas, como a construtora Odebrecht. Mas arrastada para o escândalo da corrupção, à época, ela acabou demitida do emprego de doméstica em uma casa onde já trabalhava havia três anos.

Investigações do MPF mostraram que mais de 500 ligações, com base nos dados do Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos, foram feitas por Cabral no número cadastrado em nome de Nelma. A partir daí, os procuradores chegaram à conclusão de que era uma linha secreta usada exclusivamente por Cabral. Preso desde então, o ex-governador foi condenado pela Justiça do Rio a pagar Nelma pouco mais de 70 mil reais referente à indenização por danos morais e honorários advocatícios. Cabral foi intimado por edital pelo juiz Vitor Porto dos Santos, da 2ª Vara Cível de Maricá para quitar a quantia em 15 dias.