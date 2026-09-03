Corrida de aplicativo leva à prisão de três envolvidos com jogo do bicho; entenda
Polícia diz que corridas são usadas como meio de ocultar transporte de dinheiro de pontos de apostas
Três pessoas ligadas ao jogo do bicho foram presas no Rio na tarde desta quinta-feira, 3, em uma ação policial que começou com a denúncia de uma passageira de carro de aplicativo. O motorista do veículo foi preso em flagrante e, com base nas diligências feitas a partir do percurso dele, outros dois envolvidos com a contravenção foram localizados e capturados. A identidade deles não foi divulgada.
A operação começou quando uma passageira foi impedida de deixar o carro e acionou a Delegacia Antissequestro (DAS). Com apoio do 18º BPM (Jacarepaguá), policiais civis realizaram um cerco na Avenida Geremário Dantas, em Jacarepaguá, e interceptaram o veículo, que estava próximo ao acesso à Linha Amarela. O motorista foi preso em flagrante, e foram encontrados maços de dinheiro e anotações de contabilidade dentro do automóvel.
A partir do trajeto realizado, os policiais descobriram dois pontos de apostas clandestinas. Em um deles, na Vila Valqueire, um homem foi preso em flagrante. No segundo, foram encontradas máquinas caça-níqueis, e uma mulher também foi presa em flagrante. Além das máquinas, os policiais apreenderam uma motocicleta que, segundo a corporação, era usada para transportar o valor arrecadado até o motorista.
De acordo com a Delegacia Antissequestro, as corridas de aplicativo seriam uma maneira de mascarar o processo de recolhimento do dinheiro. Os presos foram autuados em flagrante por participação em organização criminosa. “As investigações continuam para identificar e prender outros integrantes do grupo”, afirmou a assessoria da Polícia Civil em nota.