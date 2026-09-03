Corrida de aplicativo leva à prisão de três envolvidos com jogo do bicho; entenda

Três pessoas ligadas ao jogo do bicho foram presas no Rio na tarde desta quinta-feira, 3, em uma ação policial que começou com a denúncia de uma passageira de carro de aplicativo. O motorista do veículo foi preso em flagrante e, com base nas diligências feitas a partir do percurso dele, outros dois envolvidos com a contravenção foram localizados e capturados. A identidade deles não foi divulgada.

A operação começou quando uma passageira foi impedida de deixar o carro e acionou a Delegacia Antissequestro (DAS). Com apoio do 18º BPM (Jacarepaguá), policiais civis realizaram um cerco na Avenida Geremário Dantas, em Jacarepaguá, e interceptaram o veículo, que estava próximo ao acesso à Linha Amarela. O motorista foi preso em flagrante, e foram encontrados maços de dinheiro e anotações de contabilidade dentro do automóvel.

A partir do trajeto realizado, os policiais descobriram dois pontos de apostas clandestinas. Em um deles, na Vila Valqueire, um homem foi preso em flagrante. No segundo, foram encontradas máquinas caça-níqueis, e uma mulher também foi presa em flagrante. Além das máquinas, os policiais apreenderam uma motocicleta que, segundo a corporação, era usada para transportar o valor arrecadado até o motorista.

De acordo com a Delegacia Antissequestro, as corridas de aplicativo seriam uma maneira de mascarar o processo de recolhimento do dinheiro. Os presos foram autuados em flagrante por participação em organização criminosa. “As investigações continuam para identificar e prender outros integrantes do grupo”, afirmou a assessoria da Polícia Civil em nota.