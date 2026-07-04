Correios terão que pagar R$ 50 mil a gerente vítima de machismo

Os Correios foram condenados a pagar 50 mil reais a uma gerente vítima de declarações machistas por parte do superintendente de Brasília, Paulo Henrique Soares de Moura.

Segundo o relato da funcionária, confirmado por testemunhas, ela foi retirada de uma reunião apenas por ser mulher, era excluída de decisões e ouviu que deveria “calar a boca” por “falar demais”.

Em defesa apresentada no processo, a empresa negou as alegações e afirmou que o caso foi investigado pela Corregedoria, mas arquivado, com a conclusão de que não houve assédio moral.

A conclusão da Justiça Trabalhista, contudo, foi diferente.

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“Os constrangimentos e humilhações sofridos pela reclamante em seu ambiente de trabalho, inclusive diante de outros empregados, violam os seus direitos de personalidade, consubstanciando ofensa ao patrimônio moral da reclamante”, avaliou a juíza Thais Bernardes Camilo Rocha.

O valor da indenização foi calculado levando em consideração “a intensidade da humilhação experimentada pela reclamante, a gravidade da conduta ofensiva e o porte da empresa”.

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A sentença da primeira instância, de março, foi confirmada no mês passado pelo TRT-10, por três votos a dois.

O superintendente continua no cargo.