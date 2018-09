Corpo de surfista morto por tubarão nos EUA chega ao Brasil

O corpo do surfista Arthur Medici, de 26 anos, chegou às 17h15 desta sexta-feira (21) em Vitória (ES). O brasileiro morreu depois de ser atacado por um tubarão, enquanto surfava em Newcomb Hollow Beach, em Revere, no estado americano de Massachusetts, no sábado (15).

Nenhum familiar da vítima quis conversar com os jornalistas. Medici, que iria oficializar o noivado no fim de 2018, morava no Estados Unidos havia quatro anos.

Velório

O corpo do surfista será velado na Igreja Maranata, no centro de Vila Velha, na Grande Vitória. A família proibiu a entrada da imprensa no local e chegou a contratar seguranças. O sepultamento está programado para acontecer às 10 horas deste sábado (22) no cemitério municipal.