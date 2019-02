Corpo de Ricardo Boechat será velado no Museu da Imagem e do Som, em SP

O velório do jornalista Ricardo Boechat será realizado nesta segunda, 11, a partir das 22h, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. A cerimônia será aberta ao público e vai até as 14h de terça-feira 12. Em seguida, o corpo será levado para Itapecerica da Serra, onde será cremado às 15h, na presença apenas de familiares e amigos.

O apresentador morreu no início da tarde desta segunda-feira. Ele estava a bordo de um helicóptero que caiu na Rodovia Anhanguera, em São Paulo. Na queda, a aeronave se chocou com um caminhão. O âncora havia ido a Campinas na parte da manhã para fazer uma palestra na convenção de representantes de venda da Libbs, empresa da indústria farmacêutica. Ele estava voltando para a sede da Rede Bandeirantes. A aeronáutica abriu uma investigação para apurar a causa do acidente.

Ricardo Boechat, 66 anos, deixa seis filhos e esposa. O piloto do helicóptero Ronaldo Quattrucci, 56, que também morreu, deixa dois filhos. O motorista do caminhão continua internado.