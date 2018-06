Corpo de menina desaparecida é encontrado ao lado de patins

A Polícia Militar encontrou o corpo da adolescente Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, que desapareceu ao sair para andar de patins, em Araçariguama, cidade do interior de São Paulo. O corpo foi encontrado em uma estrada de terra, ao lado dos patins, no início da tarde deste sábado, segundo informações do G1.

A equipe da PM foi acionada pelo telefone 190 e seguiu para o local, que fica na Rua Coronel Joaquim Augusto, no bairro Caxambu, sentido Aparecidinha, por volta de 13h. Os pais da garota estão no local acompanhando o trabalho da polícia. As causas da morte ainda estão sendo investigadas.

As buscas pela menina mobilizaram a cidade de 17 000 habitantes, que fica às margens da rodovia Castelo Branco. Vitória foi vista pela última vez andando de patins pela rua na sexta-feira passada, dia 8, em direção à escola em que estuda. As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança. Cartazes foram espalhados pela cidade e folhetos foram distribuídos em postos da rodovia.

Voluntários ajudaram bombeiros e polícia em buscas pelas matas da região. Um lago chegou a ser vasculhado pelo Corpo de Bombeiros, mas nenhuma pista foi encontrada.