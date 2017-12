Corpo de garota que desapareceu em enxurrada em MG é encontrado

O corpo de Maria Fernanda Juventino Pires, de 13 anos, desaparecida em uma forte enxurrada que atingiu o município de Urucânia (a 340 quilômetros da capital de Minas Gerais), foi encontrado na manhã desta terça-feira pelo Corpo de Bombeiros e um grupo de populares.

Ela foi encontrada a 200 metros do local do desaparecimento. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, outras três pessoas permanecem desaparecidas. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender as cidades mais prejudicadas pelas chuvas em Urucânia, Piedade de Ponte Nova, Santa Cruz do Escalvado e outros municípios da região da Zona da Mata.

Há outras seis pessoas desaparecidas em Urucânia em razão das enxurradas e deslizamentos de terra em áreas de encostas. Em Rio Casca, as equipes da Defesa Civil informaram que não há desabrigados e desalojados na área urbana, mas uma comunidade na zona rural está isolada. Em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, um homem está desaparecido desde o último domingo 3, após ser arrastado por uma enxurrada. As buscas pelos desaparecidos continuam.