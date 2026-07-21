Corpo de Bombeiros do Paraná ganha base móvel para operações de grande porte

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná ganhou uma Base Móvel de Comando e Operações, uma equipamento de 410 m² que pode abrigar até 60 pessoas.

A estrutura foi desenvolvida para missões de grande porte, como regastes. O custo foi de 8,9 milhões reais.

De acordo com o governo estadual, é a primeira do Brasil neste modelo e tem a mesma tecnologia empregada pelo Exército dos Estados Unidos em missões de resposta a desastres.

A nova base está em exposição ao público entre até quarta-feira (22), das 8h às 17h, no estacionamento do Palácio Iguaçu, em Curitiba.

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A estrutura reúne alojamentos, posto de comando, áreas médica e veterinária, estrutura de descontaminação, banheiros, chuveiros, lavanderia, espaço de apoio logístico e sistemas próprios de geração de energia, internet, climatização, tratamento de água e iluminação.

Toda o equipamento pode ser montado rapidamente no local da ocorrência e operar de forma autônoma, sem depender da infraestrutura disponível na região atingida.

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A expectativa é que a aquisição auxilie no processo de certificação internacional da força-tarefa do Corpo de Bombeiros junto ao Grupo Consultivo Internacional de Busca e Resgate (INSARAG), vinculado à ONU.

Entre os requisitos para que uma equipe seja reconhecida internacionalmente está a capacidade de operar de forma totalmente autônoma dentro e fora do país, sem depender da infraestrutura da região afetada.