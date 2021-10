Corpo de bombeiros de Minas Gerais localiza mais um corpo em Brumadinho

Dois anos e oito meses depois da tragédia de Brumadinho, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais encontrou mais um corpo na manhã deste sábado, 2. Ele foi localizado na região do rompimento da barragem do Córrego do Feijão conhecida como Ferteco 1. De acordo com o major Ivan Neto, coordenador das operações, o corpo apresenta a estrutura óssea preservada e foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal para análise. Os exames apontarão se as ossadas são de uma das nove vítimas que se encontram desaparecidas. No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem B1 da mineradora Vale localizada na mina Córrego do Feijão se rompeu , provocando a liberação de lama de rejeitos de minério. O acidente matou 270 pessoas.