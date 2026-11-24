A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira, 23, o ex-padrasto de Marllon Galdino dos Santos, de 19 anos, cujo corpo foi encontrado carbonizado em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo as investigações, Marcelo David da Costa, de 50 anos, não aceitava o fim do relacionamento com a mãe do jovem, com quem foi casado por cerca de 10 anos. Ele se tornou suspeito no velório da vítima, no cemitério Parque da Paz, quando tentou esconder e limpar o próprio carro.

Marcelo foi encaminhado à delegacia e prestou depoimento. O veículo, por sua vez, passou por perícia, que detectou sangue latente — vestígios que não podem ser vistos a olho nu, normalmente por tentativas de limpeza. As investigações também constataram que o carro esteve na região do trabalho de Marllon, no Leme, na Zona Sul do Rio, no fim do seu expediente.

“Segundo apurado, o padrasto da vítima não aceitava o fim do relacionamento com a mãe de Marllon e, após ser negado em uma tentativa de retomar a relação, teria cometido o crime para se vingar da mulher”, informou a Polícia Civil em nota.

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Além disso, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) identificou imagens do ex-padrasto comprando gasolina pouco antes do corpo ser encontrado carbonizado. Marcelo foi autuado em flagrante pelo crime de fraude processual, devido è tentativa de limpar o seu veículo e esconder provas. A DHNSG pediu, ainda, a prisão temporária do homem por homicídio.

A suspeita é de que Marllon tenha sido atraído por uma segunda pessoa, que teria enviado mensagens à mãe do jovem para ajudar Marcelo a despistar a polícia. Na conversa, o rapaz conta que saiu com uma menina e que Pedro Cesário teria ajudado a marcar o encontro. Pouco depois, ele diz que era “maior furada” e que achava que seria assaltado. O celular foi, então, desligado. O corpo foi encontrado no último domingo, 22, no retorno do Gradim, em São Gonçalo, na altura do km 316 da BR-101.

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