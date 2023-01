Coronel exonerado pede desculpas

Exonerado do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, depois de vídeo postado em rede social em que, acompanhado da mulher, xinga as Forças Armadas e militares de alta patente, nos protestos de domingo, 8, em Brasília, o coronel da reserva Adriano Camargo Testoni, divulgou em suas redes um pedido de desculpas. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União desta terça, 10.

“Não sou assim normalmente. Vi minha esposa ferida (ao lado do primeiro vídeo, ela aparece tentando proteger os olhos das bombas de efeito moral). Falta de informação faz a gente fazer um monte de besteira. Sempre respeitei o Exército”, diz o coronel, que está na reserva, mas trabalhava no HFA de Brasília.

No vídeo divulgado por ele durante a invasão às sedes do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, ele chama os militares de “Bando de generais filhos da p*”.