Coronavírus: Programa de voluntariado no RJ recebe quase 16 mil inscrições

Em dois dias, o programa de voluntariado contra o coronavírus já recebeu 15.800 inscrições de profissionais de saúde, sendo 56% estudantes da área e 44% formados. Lançado na quarta (18) pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, o projeto atraiu a solidariedade de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e outras formações na área da saúde.

As esquipes formadas por voluntários reforçarão o trabalho que vem sendo realizado nas unidades de assistência a pacientes que testaram positivo para a Covid-19 em todo o estado. A médica Cristina Quadrat, 56 anos, é uma das inscritas. Com mais de trinta anos de profissão, a clínica geral já atuou no voluntariado em Portugal durante a epidemia de ebola, em 2014. ‘’Nesse momento, toda ajuda é bem-vinda. Sabemos que a crise pode aumentar e eu me sinto feliz e ansiosa em poder auxiliar o máximo de pessoas nesse cenário tão difícil’’, disse.

Ao todo, o estado já contabiliza três mortes por coronavírus: uma em Petrópolis, na Região Serrana, uma em Niterói, na Região Metropolitana, e uma em Miguel Pereira, no centro-sul fluminense. Todas as vítimas tinham mais de 60 anos e, portanto, integravam o grupo de risco. De acordo com a pasta, são 109 casos confirmados e outros 1701 suspeitos.

Medidas para conter o avanço do novo coronavírus entram em vigor

O decretado publicado na noite de quinta-feira (19) no Diário Oficial pelo governador Wilson Witzel entrou em vigor nas primeiras horas deste sábado (21). Uma das medidas adotadas foi a limitação de circulação de transportes intermunicipais que ligam os municípios da região metropolitana à capital fluminense. Os meios rodoviários, como ônibus e vans, estão proibidos de circular, já os trens e as barcas operam com restrições.

Dez estações da Supervia, concessionária que administra os trens de passageiros do Grande Rio, estão fechadas: Ramal Japeri (Presidente Juscelino, Olinda, Lages e Paracambi), Ramal Belford Roxo (Coelho da Rocha, Agostinho Porto e Vila Rosali) e Ramal Saracuruna (Jardim Primavera, Campos Elíseos e Corte 8). Já nas barcas, foi interrompida a operação nas estações de Charitas (Niterói) e Cocotá (Ilha do Governador).

Há várias estações de trens, barcas e metrô com pontos de controle para permitir apenas o acesso de pessoas que trabalham em setores considerados essenciais* para a sociedade e de pacientes em tratamento de saúde, com direito a um acompanhante. Os trabalhadores precisam portar algum documento que comprove sua função e o local de trabalho, como carteira de trabalho, crachá ou contracheque. Já os pacientes precisam ter um atestado médico ou documento que comprove a situação de saúde.

A prefeitura do Rio de Janeiro também decidiu suspender a circulação do corredor Transoeste do BRT neste fim de semana. O serviço foi suspenso no primeiro minuto de hoje e só será retomado às 4h de segunda-feira (23). A medida visa evitar a aglomeração de passageiros principalmente no Terminal Jardim Oceânico.

*São considerados essenciais os seguintes serviços:

1 – Servidores públicos em serviço, inclusive aqueles relacionados às Forças Armadas, bombeiro militar, e agentes de segurança pública;

2 – Profissionais do setor de saúde em geral, inclusive individuais que prestem serviços de atendimento domiciliar, excetuando-se os serviços de natureza estética;

3 – Profissionais do setor de comércio relacionados aos gêneros alimentícios, tais quais mercados, supermercados, armazéns, hortifrutis, padarias e congêneres, farmácias drogarias e pet shops, revendedores de água e gás;

4 – Profissionais do setor de serviços tais quais transporte e logística em geral, como transportadoras, portos e aeroportos, motoristas de transporte público, correios, e congêneres, serviços de entregas, distribuidoras, fornecimento de catering, bufê e outros serviços de comida preparada, asseio e conservação, manutenção predial, empregados em edifícios e condomínios, vigilância e segurança privada, lavanderias hospitalares, veterinárias, funerárias, imprensa, serviços de telecomunicação e postos de gasolina;

5- Profissionais do setor industrial que exerçam atividades nas indústrias de alimentos, farmacêutica, material hospitalar, material médico, produtos de higiene, produtos de limpeza, ração animal, óleo e gás, serviços de apoio às operações offshore, refino, coleta de lixo, limpeza urbana e destinação de resíduos, distribuidoras de gás e energia elétrica e companhias de saneamento.