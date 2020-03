Coronavírus: pontos de acesso à rodovias federais no RJ são bloqueados

A Polícia Rodoviária Federal registrou pontos de bloqueio em acessos à rodovias federais no estado do Rio de Janeiro neste sábado (21). Um deles foi feito pela Polícia Militar, nos acessos e saídas da Ponte Rio-Niterói.

De acordo com a PRF, as interdições parciais foram feitas em Niterói e nas saídas da ponte, no Rio de Janeiro, para impedir o tráfego de táxis, vans, carros de aplicativo e ônibus com destino ao Rio.

Em Volta Redonda, no sul fluminense, guardas municipais fiscalizam os acessos à cidade e restringem a entrada de coletivos. Bloqueios também foram instalados à tarde, nas saídas da BR-101, na altura da cidade de Silva Jardim.

Em Rio Bonito, na região metropolitana, a prefeitura instalou bloqueios de concreto na saída nos acessos à cidade pela BR-101. No início da tarde, a PRF teve desbloquear as vias com a ajuda de tratores, pois os bloqueios estavam impedindo acesso inclusive de veículos de emergência, como ambulâncias.

(Com Agência Brasil)