Coronavírus: Brasil tem 17.000 casos e 612 mortes em 24 horas

Relatório divulgado pelo Ministério da Saúde na noite deste domingo (14) mostra que o Brasil teve 17.110 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas.

Segundo o informativo, foram 612 óbitos nesse período. No total, o país soma 867.624 infecções confirmada e 43.332 mortes.

Com isso, o Brasil se mantém em segundo lugar no ranking internacional de casos de coronavírus da Universidade Johns Hopkins, perdendo apenas para os Estados Unidos, com 2,09 milhões de infectados.

O índice de letalidade da Covid-19 no Brasil é de 5%. O estado do Rio de Janeiro tem a mais alta taxa de letalidade no país: 9,6%.