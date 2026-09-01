Corintiano é condenado a 13 anos de prisão por matar esposa palmeirense após discussão

Ler Resumo





O empresário Leonardo Souza Ceschini foi condenado a 13 anos e 24 dias de reclusão pelo assassinato da esposa, Érica Fernandes Alves Ceschini. O crime ocorreu em janeiro de 2021, em São Paulo, após uma discussão sobre futebol. Ele a esfaqueou na frente dos filhos do casal. O júri reconheceu feminicídio, meio cruel e a presença dos filhos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Tribunal do Júri realizado pela 5ª Vara do Júri de São Paulo condenou, na segunda-feira, 31, o empresário Leonardo Souza Ceschini por matar a esposa durante uma discussão envolvendo os times Corinthians e Palmeiras. A pena foi fixada em 13 anos e 24 dias de reclusão no regime inicial fechado. O crime aconteceu em janeiro de 2021. O julgamento ocorreu no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste da capital paulista.

De acordo com os autos, o réu e a vítima discutiram durante a madrugada, após desentendimento envolvendo um jogo de futebol da Copa Libertadores da América. Naquele dia, o Palmeiras havia vencido o Santos por 1 a 0 na final da edição de 2020 da competição, realizada em janeiro do ano seguinte por causa da pandemia da Covid-19. Durante a briga, o acusado pegou uma faca e desferiu diversos golpes contra a esposa, Érica Fernandes Alves Ceschini, atingindo o tórax, as costas e as pernas da vítima. O crime ocorreu na presença dos filhos do casal.

Segundo nota do Tribunal de Justiça paulista, “O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do crime, bem como as qualificadoras do meio cruel e do feminicídio. Também reconheceu a causa de aumento de pena pelo fato de o homicídio ter ocorrido na presença física dos filhos da vítima”. Na dosimetria da pena, o juiz Antonio Carlos Pontes de Souza, que presidiu o julgamento, considerou que o reconhecimento das duas qualificadoras e da causa de aumento de pena pelos jurados teve maior peso diante da confissão espontânea do réu e da causa de diminuição do privilégio.