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Brasil

Coordenador da campanha defende que Lula convoque órgão que trata de estado de sítio

Para Marco Aurélio de Carvalho, advogado de Lulinha, afastamento do chefe da Polícia Federal pelo STF justificaria a medida drástica para a democracia

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 16h45 | Atualizado em 8 set 2026, 18h16
Lula e o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas
Lula e o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas (Marco Aurélio de Carvalho/Divulgação)
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Coordenador da campanha defende que Lula convoque órgão que trata de estado de sítio Priorizar nos meus resultados Google

Coordenador da campanha de Lula e advogado de Lulinha nas investigações de tráfico de influência, o advogado Marco Aurélio de Carvalho defendeu abertamente, nesta terça-feira, que o presidente Lula convoque o Conselho da República.

Trata-se do colegiado previsto na Constituição para auxiliar o presidente em consulta sobre decretação de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.

“O presidente Lula pode e deve convocar o Conselho da República… O Brasil está mergulhando em um crise institucional sem precedentes na história do país. Poderes e órgãos da República estão avocando prerrogativas constitucionais que não lhe foram atribuídas”, disse Marco Aurélio ao UOL.

Na avaliação do integrante da campanha de Lula, a decisão do ministro André Mendonça, de afastar o chefe da Polícia Federal, fundamentaria a ação do presidente para colocar o país sob análise no Conselho da República.

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Veja o que diz a Constituição sobre o órgão:

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Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:

I – o Vice-Presidente da República;

II – o Presidente da Câmara dos Deputados;

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III – o Presidente do Senado Federal;

IV – os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;

V – os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;

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VI – o Ministro da Justiça;

VII – seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre:

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I – intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio;

II – as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.

§ 1º – O presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério.

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§ 2º – A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República.

 

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