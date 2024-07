Convenção de Eduardo Paes será sem lideranças nacionais e anúncio de vice

Marcada para este sábado, a convenção que lançará Eduardo Paes (PSD) candidato à reeleição para a prefeitura do Rio promete ser um evento pequeno na sede do partido, sem a presença de lideranças nacionais. Até o momento, não há previsão da participação do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nem de ministros. Paes conta com o apoio do PT e do presidente Lula.

Em agendas conjuntas com Lula, Paes costuma ser cercado por nomes do primeiro escalão do governo federal. Mas o prefeito, que lidera com folga nas pesquisas, segue na estratégia de tentar não nacionalizar a disputa e, por isso, mostra resistência em ter alguém do PT como vice. No evento na sede do PSD no Rio, no Centro, às 11h, ele não anunciará quem o acompanhará na chapa. Sua preferência é por alguém do PSD, como o deputado federal Pedro Paulo e o ex-secretário da Casa Civil Eduardo Cavaliere, que devem estar presentes. A princípio, o ato reunirá apenas lideranças locais do partido.

O nome a vice só deve ser divulgado perto do prazo-limite para registro das candidaturas, em 15 de agosto. Amanhã, além de oficializar o nome de Paes, a convenção do PSD irá apresentar a nominata com os 52 candidatos do partido a vereador do Rio.