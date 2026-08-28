Contratos milionários no governo Lula tiraram amigo de Lulinha do sufoco em SP

Amigo de Lulinha, o empresário Marcelo Checon — que faturou mais de 60 milhões de reais no atual governo Lula — já teve dias difíceis, com ações judiciais de cobrança de dívidas e risco de confisco de bens.

Em 2024, ele foi alvo de ação de execução de títulos de crédito por deixar de pagar um financiamento contratado com a Desenvolve SP, a agência de fomento paulista. A dívida de cerca de 400.000 reais acabou renegociada e parcelada por Checon, que só terminou de se livrar do problema em meados do ano passado.

Nesse período, Checon tornou-se amigo de Lulinha, viajou com o filho do presidente da República para países em que Lula fez missões oficiais e tornou-se multimilionário.

A dívida em questão, no entanto, quase atrapalhou os negócios de Checon no governo Lula. É que a pendência com o governo paulista fez o CNPJ da empresa do amigo de Lulinha ser inscrito na lista de devedores do fisco estadual. Com o nome sujo, ele chegou a acionar a Justiça, depois de parcelar a dívida, para reclamar que poderia perder uma licitação no Ministério do Trabalho, comandado pelo petista Luiz Marinho, caso o fisco paulista não tirasse a inscrição do sistema.

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A Justiça acabou contrariando a vontade do governo paulista e mandou que o CNPJ fosse liberado da lista de devedores — e Checon seguiu faturando no governo petista.

O nome do empresário surgiu nas conversas obtidas pela Polícia Federal em que Lulinha trata com a lobista Roberta Luchsinger de despesas com passagens aéreas. O filho de Lula diz que iria pedir ao empresário para que passasse a pagar essas despesas para ele.

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