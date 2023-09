‘Contrato foi suspenso pelo gabinete’, diz Braga Netto em nota

Alvo de quebra de sigilo telefônico na operação Perfídia, deflagrada na manhã desta terça-feira pela Polícia Federal, o general da reserva Walter Braga Netto negou, em nota, ter cometido irregularidades na compra de coletes à prova de balas, durante o período da intervenção federal no Rio, em 2018. Ex-ministro de Jair Bolsonaro, ele esteve à frente do gabinete que comandou o estado, à época vinculado à Casa Civil, no governo do ex-presidente Michel Temer.

A PF cumpre 16 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal. Braga Netto não é alvo de mandados. Segundo a TV Globo, o general da reserva Paulo Roberto Corrêa Assis e os coronéis, também da reserva, Diógenes Dantas e Robson Queiroz Mota estão entre os alvos desses mandados.

A investigação mira crimes de patrocínio de contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, corrupção ativa e passiva e organização criminosa supostamente praticadas por servidores públicos federais quando da contratação da empresa americana CTU Security na aquisição de 9.360 coletes balísticos superfaturados.

Na nota divulgada pela assessoria de Braga Netto, ele afirma que “os contratos do Gabinete de Intervenção Federal (GIF) seguiram absolutamente todos os trâmites legais previstos na lei brasileira”. O texto também afirma que o próprio gabinete suspendeu o contrato com a CTU Security, “após avaliação de supostas irregularidades nos documentos fornecidos pela empresa”. Ainda segundo o posicionamento do ex-ministro, “os coletes não foram adquiridos ou tampouco entregues”, nem foram repassados recursos à empresa.

O processo tem sido acompanhando pela Secretaria de Controle Interno da Casa Civil, assim como pela Controladoria-geral da União e pelo Tribunal de Contas da União.

“No que se refere à dispensa de licitação, a decisão teve por base o Acordão 1358/2018 do TCU, que estabelece que é possível a realização de contratações diretas durante intervenção federal. Desde que o processo de dispensa de contratação esteja restrito à área temática, assim entendidos os bens e serviços essenciais à operação”, diz outro trecho do texto.

Candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado, Braga Netto ocupa hoje o cargo de Secretário Nacional de Relações Institucionais do PL, partido do ex-chefe do Planalto. E apesar de ter nascido na capital mineira, Belo Horizonte, ele tem sido cotado como um dos possíveis nomes da sigla pra concorrer à Prefeitura do Rio no ano que vem, especialmente após o período no Rio em que atuou como interventor.

