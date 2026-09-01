Contrato com escritório foi assinado um mês depois de primeiro encontro entre Moraes e Vorcaro

O contrato do Banco Master com o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, foi assinado um mês depois da primeira reunião entre o magistrado e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Mensagens recuperadas pela Polícia Federal mostram um intenso contato entre o fim de 2023 e o início de 2024, inclusive com encontros dos dois entre o Natal e o Ano-Novo.

A primeira reunião ocorreu no dia 21 de dezembro de 2023, em São Paulo, intermediada pelo ex-ministro das Comunicações Fábio Faria. Horas depois, Faria relatou uma ligação de Moraes, que teria dito que gostou da conversa e que iria montar “um negócio bacana demais”.

No telefonema, Moraes teria demonstrado vontade de um novo encontro dali a cinco dias, o que de fato ocorreu, também em São Paulo. Nesse mesmo dia, Faria compartilha o contato do magistrado com Vorcaro.

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Um dia depois, no dia 27 de dezembro, o ex-ministro já começa a organizar um novo encontro no dia 30, dessa vez em Campos do Jordão (SP). Moraes avisa que seriam nove pessoas, e mais quatro seguranças.

Em conversa com uma funcionária, Vorcaro afirma que precisaria oferecer “experiência completa” para “convidados ultravips”.

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Já no dia 11 de janeiro há o primeiro contato entre Viviane e Vorcaro. “Prezado Daniel, boa tarde. Conforme conversamos, estou enviando minuta de contrato de prestação de serviços para sua análise. Estou à disposição para qualquer esclarecimento”, escreveu a advogada.

A última versão do documento compartilhado havia sido feita pelo próprio Moraes, 18 minutos antes de sua esposa enviá-lo.

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Após algumas mudanças, novamente com a participação do ministro, o documento foi assinado no dia 23 de janeiro.

Depois, Moraes, Faria e Vorcaro marcam um jantar para o dia 2 de fevereiro, com suas respectivas esposas.