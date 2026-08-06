Contra o garimpo ilegal, PF desativa três pontos de extração no Pará

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A Polícia Federal deflagrou uma operação no Pará, desativando três garimpos ilegais em Santa Maria das Barreiras. A ação apreendeu maquinário pesado e destruiu infraestruturas, interrompendo danos ambientais imediatos. A investigação agora busca identificar os responsáveis e financiadores desses crimes na Amazônia.

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A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (5) uma operação para desarticular a extração mineral clandestina no Pará. A ação estratégica ocorreu no município de Santa Maria das Barreiras, na região sul do estado paraense, onde os agentes da PF conseguiram desativar três pontos de garimpo ilegal.

Durante a diligência, as autoridades apreenderam maquinário pesado e destruíram as infraestruturas que davam suporte logístico aos garimpeiros. De acordo com a Polícia Federal, o principal objetivo da iniciativa foi alcançado: interromper danos imediatos ao ecossistema e coibir crimes ambientais na região amazônica.

Os investigadores trabalham também para identificar quem são os responsáveis e os financiadores das práticas ilícitas na localidade.