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Brasil

Contra o garimpo ilegal, PF desativa três pontos de extração no Pará

Ação em Santa Maria das Barreiras destruiu logística de apoio e busca mapear os responsáveis pelo crime ambiental no estado

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 12h30 | Atualizado em 6 ago 2026, 12h36
Terreno com grandes montes de terra avermelhada e poças de água barrenta, sob um céu azul claro. Ao fundo, uma colina coberta por vegetação verde escura e árvores secas, com o sol brilhando no canto superior direito
PF desativa três garimpos ilegais em Santa Maria das Barreiras-PA (.//Polícia Federal)
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Contra o garimpo ilegal, PF desativa três pontos de extração no Pará Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (5) uma operação para desarticular a extração mineral clandestina no Pará. A ação estratégica ocorreu no município de Santa Maria das Barreiras, na região sul do estado paraense, onde os agentes da PF conseguiram desativar três pontos de garimpo ilegal.

Durante a diligência, as autoridades apreenderam maquinário pesado e destruíram as infraestruturas que davam suporte logístico aos garimpeiros. De acordo com a Polícia Federal, o principal objetivo da iniciativa foi alcançado: interromper danos imediatos ao ecossistema e coibir crimes ambientais na região amazônica.

Os investigadores trabalham também para identificar quem são os responsáveis e os financiadores das práticas ilícitas na localidade. 

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