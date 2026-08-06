Contra o garimpo ilegal, PF desativa três pontos de extração no Pará
Ação em Santa Maria das Barreiras destruiu logística de apoio e busca mapear os responsáveis pelo crime ambiental no estado
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (5) uma operação para desarticular a extração mineral clandestina no Pará. A ação estratégica ocorreu no município de Santa Maria das Barreiras, na região sul do estado paraense, onde os agentes da PF conseguiram desativar três pontos de garimpo ilegal.
Durante a diligência, as autoridades apreenderam maquinário pesado e destruíram as infraestruturas que davam suporte logístico aos garimpeiros. De acordo com a Polícia Federal, o principal objetivo da iniciativa foi alcançado: interromper danos imediatos ao ecossistema e coibir crimes ambientais na região amazônica.
Os investigadores trabalham também para identificar quem são os responsáveis e os financiadores das práticas ilícitas na localidade.