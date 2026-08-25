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Contra a violência de gênero, programa de SP treina mais de 120 mil trabalhadores e chega às salas de aula

Iniciativa que capacita estabelecimentos para acolher vítimas amplia alcance e leva orientações sobre direitos e proteção a estudantes e professores

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 17h30
Programa SP por Todas, do governo de São Paulo
Programa SP por Todas, do governo de São Paulo (Governo de SP/Divulgação)
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O Protocolo Não Se Cale, política pública pioneira no combate à violência de gênero em território paulista, completa três anos desde sua implementação com crescimento expressivo no número de profissionais capacitados para identificar riscos e acolher vítimas de assédio de forma segura em ambientes de lazer e gastronomia.

A iniciativa oferece treinamento para que funcionários do setor de serviços aprendam diretrizes fundamentais para evitar que episódios de violência ou importunação sexual ocorram nos estabelecimentos de São Paulo. Até julho de 2026, o programa capacitou 125.185 trabalhadores, um avanço aproximado de 112% na comparação com julho do ano passado, quando o projeto registrava 59.002 concluintes. Além disso, no mesmo período, o interesse pela qualificação saltou cerca de 70%, de acordo com dados da Secretaria de Políticas para a Mulher.

O curso on-line possui 15 horas de duração e pode ser acessado gratuitamente pelo site do Procon-SP, órgão responsável pela fiscalização do cumprimento das regras. Em linhas gerais, os conteúdos direcionam para uma identificação assertiva dos contextos de vulnerabilidade e o encaminhamento mais adequado para que a vítima tenha o suporte necessário. Entre as orientações apresentadas, destacam-se estratégias para reconhecer o sinal universal de ajuda, um pedido silencioso usado por pessoas em situação de violência para não chamar a atenção de quem as ameaça.

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A secretária de Políticas para a Mulher de São Paulo, Adriana Liporoni, avalia que a proposta ganhou destaque no conjunto de ações de combate à violência de gênero no estado. “O Não Se Cale deixou de ser apenas uma novidade para se tornar um pilar do movimento São Paulo por Todas. O salto no número de profissionais certificados mostra que a sociedade e o setor de serviços abraçaram o compromisso com a segurança das mulheres”, aponta a titular da pasta.

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Já consolidado ao unir fiscalização e conscientização, o projeto agora se expande para o ambiente escolar com o Não Se Cale Vai à Escola, que nasce com o objetivo de orientar jovens e profissionais da educação sobre direitos e canais de proteção. A nova fase estipula ações de formação em 56 municípios paulistas, com 168 encontros ministrados por delegadas para estudantes do Ensino Médio e professores. A iniciativa contará também com uma segunda etapa, em formato EAD, voltada aos servidores da rede estadual.

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