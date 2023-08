Conteúdo sexual em funk afasta mais uma diretora de escola no Rio

Em meio a críticas da oposição por conta de exibições de dança com conteúdo sexual em quatro escolas, o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD) determinou nesta quarta-feira, 30, a demissão de mais uma diretora, desta vez de uma creche municipal da Zona Norte da cidade. Ela postou em suas redes sociais imagens em que aparece dançando com crianças menores de seis anos, ao fundo a música “Toma Rajadão”, de Pedro Sampaio com a participação da DJ Thaysa Maravilha. Além de fazer referência a fuzis e metralhadoras, logo no título, a música também tem conteúdo sexual.

A Secretaria Municipal de Educação anunciou na tarde de quarta-feira o afastamento da diretora. Na terça, 29, também por determinação do prefeito, quatro diretoras foram afastadas pela apresentação da Companhia Suave da performance “Cavalo tarado”. A companhia foi contratada pela Secretaria municipal de Cultura, em 2022, por 50 mil reais.

“Desce, sobe, toma rajadão. A segunda maravilha acabou de terminar. Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar. Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar”, diz parte da letra de “Toma Rajadão”.

