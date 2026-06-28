Conteúdo adulto: Corinthians se junta a times patrocinados por plataforma

O Corinthians assinou um patrocínio de R$ 22 milhões com a empresa de conteúdo adulto Fatal Fans, segundo informações do portal Meu Timão.

Pelo acordo, a marca vai estampar os shorts no futebol, as costas no basquete e a barra frontal no futsal até o fim de 2027.

A empresa é do mesmo grupo da Fatal Model, também de conteúdo adulto, e que patrocina times como Ponte Preta, Remo, Vitória e Paysandu.

De acordo com o portal, o Corinthians adotou uma série de medidas como proibir o logo nos uniformes femininos, fazer campanhas de cunho educativo e social, além de restringir a associação a atletas e o clube a temas como erotização.