Consumidor se antecipa e vendas de itens natalinos crescem nos marketplaces em outubro, diz levantamento

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As vendas de itens natalinos no e-commerce brasileiro dispararam em outubro, segundo JoomPulse, com Mercado Livre e Shopee registrando aumentos expressivos. Esse adiantamento revela uma mudança no comportamento do consumidor e serve de alerta para o planejamento estratégico de estoques dos vendedores, a 43 dias do Natal.

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A procura por itens natalinos nos marketplaces no Brasil registrou uma alta expressiva em outubro, de acordo com dados da JoomPulse, plataforma de análise de mercado do Joom Group.

O levantamento, obtido pelo Radar, revela que o Mercado Livre somou 42,9 milhões de reais em vendas de árvores e decorações no período, uma alta de 158% em relação ao mês anterior. O número de pedidos subiu 170% nesse intervalo. Na Shopee, a demanda também cresceu. O principal exemplo é o modelo de árvore Pinheiro Canadense, que passou de 107 unidades vendidas em setembro para 4 000 no mês passado, gerando uma receita de 759 600 reais.

De acordo com o estudo, o mercado aquecido revela uma importante mudança no comportamento do consumidor brasileiro, que se mostra adiantado para as festividades de fim de ano. Já do ponto de vista dos vendedores, essa demanda antecipada serve como um indicador estratégico para o planejamento de estoques, a 43 dias do Natal.