Conselho Superior do MP marca sessão para analisar mensagens de Vorcaro sobre Paulo Gonet

O Conselho Superior do MPF vai analisar no próximo dia 25 de setembro o procedimento que mira o chefe da PGR, Paulo Gonet, por mensagens de Daniel Vorcaro.

Nesta terça, o procurador-geral se defendeu no plenário do STF, durante a sessão que analisou o pedido de investigação contra Alexandre de Moraes, e disse não teve relação próxima com o dono do Banco Master nem era seu interlocutor para poder interferir em investigações.

Gonet também enviou ao colegiado uma manifestação sobre questionamentos de sua imparcialidade no caso do Master.

O texto alega que as interações com o investigado Daniel Vorcaro foram estritamente casuais e institucionais, ocorrendo em eventos jurídicos públicos sem qualquer vínculo de amizade.

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Gonet reitera que não houve interferência indevida nas apurações e que sua atuação técnica visou sempre a legalidade do processo e o apoio aos procuradores naturais do caso.

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Além disso, a defesa detalha a cronologia das medidas cautelares e a recusa de propostas de colaboração premiada do investigado.

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Gonet conclui que as acusações de suspeição são infundadas e baseadas em interpretações equivocadas de mensagens de terceiros.

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