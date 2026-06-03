O Conselho de Administração do Rioprevidência (Conad) escolheu um novo diretor de investimentos para a autarquia. Selecionado de forma unânime, Márcio Ramos é servidor de carreira e defensor de medidas conservadoras com o dinheiro dos aposentados e pensionistas do estado. Sua nomeação depende ainda da aprovação do governador em exercício, Ricardo Couto.

O Rioprevidência acabou envolvido num escândalo por causa de aportes bilionários no Banco Master durante o governo Cláudio Castro (PL).

A reunião do conselho ocorreu na última quarta-feira, 27. Diretor-presidente do Rioprevidência, Felipe Derbli, procurador do estado nomeado por Couto para comandar a autarquia, foi um dos presentes. Além dele, participaram o secretário de Estado de Fazenda, Guilherme Mercês, e o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Rafael Ventura, também nomeados pelo atual governador.

Na gestão de Castro, o Rioprevidência investiu mais de R$ 3 bilhões no Master. O político foi alvo da Polícia Federal por causa dos aportes e da relação estreita com Daniel Vorcaro.

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Na reunião do Conad, Derbli destacou o perfil “estritamente técnico” das escolhas dos novos integrantes da gestão do fundo de aposentadorias do estado. Ele enfatizou, ainda, o compromisso da Diretoria Executiva da autarquia com a transparência. “Nossa gestão atua de portas abertas: o que não for sigiloso por lei é obrigatoriamente público”, disse o diretor-presidente.

Derbli também apresentou ações da atual gestão que visam recuperar o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) e a elevação da posição do Rioprevidência no Programa Pró-Gestão do Ministério da Previdência ao nível máximo. Também está em estudo a redução dos valores do Fundo Administrativo, destinado às despesas de pessoal próprio e custeio da autarquia. O objetivo é reverter os recuros para o pagamento de benefícios previdenciários. Além disso, serão adotadas medidas adicionais de preservação do patrimônio e gestão de risco.

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Quem é o novo diretor

Márcio Ramos é servidor do Rioprevidência, aprovado em concurso público para o cargo de Especialista em Previdência. Ele tem 15 anos de carreira e já exerceu diversas funções de gestão na autarquia. É engenheiro de comunicações e possui MBA em Engenharia de Produção, com ênfase em Finanças, Investimentos, Gestão e Estratégia pela UFF.