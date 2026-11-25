O Conselho Estadual de Política Energética (CEPE) de São Paulo discute, nesta quarta-feira, a expansão do uso do biometano como alternativa ao diesel no transporte rodoviário. Como parte da agenda, integrantes do colegiado visitarão a Usina de Biometano e Biofertilizantes da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista.

O objetivo é avaliar a viabilidade técnica e econômica da tecnologia para subsidiar a elaboração de políticas públicas voltadas à sua implementação nos municípios paulistas.

Vinculada ao Instituto de Energia e Ambiente (IEE) da USP, a usina processa diariamente cinco toneladas de resíduos orgânicos provenientes de empresas parceiras e do restaurante universitário. O material é transformado em biogás, utilizado na geração de energia elétrica; biometano, que pode abastecer caminhões e ônibus; e biofertilizantes, empregados no cultivo experimental de hortaliças.

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A discussão sobre a ampliação do uso do biometano integra a estratégia de transição energética do estado, sobretudo no setor de transportes. Atualmente, o óleo diesel responde por mais de 20% das emissões de gases de efeito estufa em São Paulo.

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À tarde, o conselho realizará sua terceira reunião ordinária do ano, na sede da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

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Na pauta, além da substituição do diesel pelo biometano, estão os resultados preliminares de um estudo sobre a cadeia produtiva do combustível e de seus subprodutos em São Paulo. O levantamento é desenvolvido em parceria com a Swedfund International AB, instituição financeira de desenvolvimento vinculada ao governo da Suécia.