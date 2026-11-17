Defensores públicos de todo o país se reúnem em Belo Horizonte para a 22ª edição do congresso nacional da categoria, o Conadep, que começa nesta terça-feira e vai até sexta-feira. Um dos principais temas a ser tratado deverá ser o apoio a um projeto que pode ampliar os recursos destinados às Defensorias.

O encontro contará com a presença do advogado-geral da União, Jorge Messias, da desembargadora federal Simone Schreiber, do professor Thiago Amparo e do historiador Luiz Antonio Simas.

A principal reivindicação da categoria é o avanço de uma proposta que prevê a destinação de até 2% da Receita Corrente Líquida dos estados e do Distrito Federal às Defensorias Públicas. A proposta foi apresentada em maio no Senado, mas não avançou.

O congresso também terá debates de temas como os avanços das novas tecnologias e da inteligência artificial, a defesa dos direitos humanos, o enfrentamento das desigualdades sociais e a ampliação do acesso à Justiça.

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O evento é organizado pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), em parceria com a Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEP-MG).