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Brasil

Congresso inicia semana de esforço concentrado para votar pautas de consenso antes das eleições

Apesar do grande volume de matérias, a expectativa não é por corredores cheios no Congresso, já que a maioria dos parlamentares deve ficar em suas bases  

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 06h01
Vista do Palácio do Congresso Nacional, em Brasília, onde funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Vista do Palácio do Congresso Nacional, em Brasília, onde funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal (Carlos Moura/Agência Senado)
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O Congresso realiza uma semana de esforço concentrado, a partir desta segunda-feira, para avançar em pautas urgentes e de consenso antes das eleições. A Câmara e o Senado também trabalharão em esforço concentrado entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro.

Com os trabalhos em esquema semipresencial, há a expectativa de votação de quatro MPs pelo Senado. Todas elas tratam de crédito extraordinário. Como uma delas (a que prevê subvenção econômica de R$ 330 milhões para empresas importadoras de gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha) vence antes do segundo esforço concentrado, há a urgência pela votação.

A Medida Provisória faz parte do pacote do governo para a contenção dos impactos nos preços do petróleo e de seus derivados causados pela guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Há ainda a expectativa de avanço da PEC que põe fim à escala de trabalho 6×1 no Senado. De acordo com senadores aliados, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União), pode desengavetar a pauta e enviar a matéria para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Este seria um primeiro gesto de reaproximação de Alcolumbre, após ter se encontrado com o presidente Lula nos últimos dias. Os dois viveram um longo período de distanciamento.

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Na Câmara, a pauta deve conter MPs que perdem a validade em breve, o que inclui a reformulação do Desenrola Brasil e socorro financeiro para conter a alta dos combustíveis. A suspensão de sanções ambientais no agronegócio também deve estar em debate. A pauta da Casa será alinhada em reunião de líderes marcada para a manhã desta terça-feira.

Apesar do esforço concentrado e do grande volume de matérias, a expectativa não é por corredores cheios no Congresso Nacional. A maioria dos parlamentares deve optar por seguir em suas bases, onde realizam campanha pelo interior. As votações poderão ser feitas de maneira remota.

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