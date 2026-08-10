Congresso inicia semana de esforço concentrado para votar pautas de consenso antes das eleições

O Congresso realiza uma semana de esforço concentrado, a partir desta segunda-feira, para avançar em pautas urgentes e de consenso antes das eleições. A Câmara e o Senado também trabalharão em esforço concentrado entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro.

Com os trabalhos em esquema semipresencial, há a expectativa de votação de quatro MPs pelo Senado. Todas elas tratam de crédito extraordinário. Como uma delas (a que prevê subvenção econômica de R$ 330 milhões para empresas importadoras de gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha) vence antes do segundo esforço concentrado, há a urgência pela votação.

A Medida Provisória faz parte do pacote do governo para a contenção dos impactos nos preços do petróleo e de seus derivados causados pela guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Há ainda a expectativa de avanço da PEC que põe fim à escala de trabalho 6×1 no Senado. De acordo com senadores aliados, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União), pode desengavetar a pauta e enviar a matéria para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Este seria um primeiro gesto de reaproximação de Alcolumbre, após ter se encontrado com o presidente Lula nos últimos dias. Os dois viveram um longo período de distanciamento.

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Na Câmara, a pauta deve conter MPs que perdem a validade em breve, o que inclui a reformulação do Desenrola Brasil e socorro financeiro para conter a alta dos combustíveis. A suspensão de sanções ambientais no agronegócio também deve estar em debate. A pauta da Casa será alinhada em reunião de líderes marcada para a manhã desta terça-feira.

Apesar do esforço concentrado e do grande volume de matérias, a expectativa não é por corredores cheios no Congresso Nacional. A maioria dos parlamentares deve optar por seguir em suas bases, onde realizam campanha pelo interior. As votações poderão ser feitas de maneira remota.