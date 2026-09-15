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Brasil

Quais foram os ministros do STF mais citados nas redes durante julgamento histórico

Confrontos entre ministros do STF impulsionam a repercussão nas plataformas

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 20h23 | Atualizado em 15 set 2026, 22h22
Plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros sentados em uma bancada de madeira escura, assistindo a uma sessão transmitida em telas. A bandeira do Brasil e um crucifixo adornam a parede de fundo.
Sessão plenária extraordinária do STF do dia 15/09 (Rosinei Coutinho/STF)
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Durante esta terça-feira, 15, os confrontos entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) impulsionaram as menções nas redes sociais sobre a votação em que os magistrados votavam sobre juntar os pedidos de investigação contra Alexandre de Moraes e André Mendonça no âmbito dos inquéritos envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o banco Master. “Os embates entre Moraes, Mendonça e Gilmar Mendes foram os principais motores de pico da manhã. Moraes acusou Mendonça de mentir, perguntou ‘quem tem medo da Polícia Federal?’ e o associou a um grupo político que teria tentado dar um golpe. Gilmar Mendes também entrou no confronto, usando termos como ‘pixuleco’. No acompanhamento, publicações contendo o termo “golpe” apresentaram 90% de tom negativo”, diz trecho da análise publicada pelo instituto Democracia em Xeque na noite desta terça.

Durante a tarde, Mendes saiu em defesa do procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, depois de Mendonça citar que Vorcaro teria sugerido a Moraes interferência junto à Polícia Federal e à PGR para reverter investigações contra ele e contra o Master por meio de Andrei Rodrigues e Gonet. “É impressionante, senhor presidente, que uma pessoa da estatura do senhor Paulo Gonet sofra esse tipo de ilação. Isso, sim, é leviandade. Um sujeito investido de um sentimento policialesco junto com os seus delegados. É impressionante a desfaçatez desse sujeito”, disse Mendes aos gritos, ao passo que Mendonça retribuiu os gritos. “A desfaçatez de vossa excelência! Me respeite, me respeite. Isso aqui não é brincadeira”, respondeu.

Ainda segundo o levantamento do Democracia em Xeque, entre 10h e 18h, Alexandre de Moraes somou 477 mil menções (36%), seguido por André Mendonça (367 mil; 28%) e Flávio Dino (225 mil; 17%). Mendonça registrou o maior pico individual, com 21.323 menções em cinco minutos às 12h45, durante o confronto com Moraes e Gilmar Mendes. Moraes atingiu 19.411 menções às 17h15, durante a discussão sobre a unificação dos processos.

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Números sobre engajamento envolvendo ministros do STF
Números sobre engajamento envolvendo ministros do STF (Democracia em Xeque/Reprodução)
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A extração dos cinco ministros entre 10h e 18h registrou 1.314.255 menções, com 11,1 milhões de interações. Em outro recorte utilizado no relatório, entre 8h e 18h30, o julgamento somou 122 mil menções, 37,3 mil autores únicos, 1,1 milhão de interações. A soberania brasileira também entrou no radar das redes sociais depois de o ministro Flávio Dino citar que o governo dos Estados Unidos estariam analisando possíveis sanções aos ministros da Corte. “A defesa da soberania nacional feita pelo ministro foi rebatida por perfis de direita com referências à possibilidade de novas sanções americanas, enquanto perfis de esquerda enquadraram o episódio como reação a uma tentativa de pressão dos EUA sobre o STF”, diz o levantamento. 

O raio-x dos ministros do STF

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