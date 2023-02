Confira quais serviços funcionam no feriadão de Carnaval

O ponto facultativo de segunda-feira (20), o feriado de Carnaval (21) e a Quarta-Feira de Cinzas (22) vão alterar o funcionamento de alguns serviços, em todo o país. Confira o que vai fechar e o que vai abrir no feriado de fevereiro.

Bancos

Os bancos não vão ter expediente durante o feriado de Carnaval, informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). As agências bancárias fecham na segunda (20) e terça-feiras (21). Na Quarta-Feira de Cinzas (22), iniciam o trabalho às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário habitual fechamento, em cada cidade.

Os boletos com vencimento em 20 e 21 de fevereiro poderão ser pagos, sem acréscimo de juros e multa, na Quarta-Feira de Cinzas.

As transferências de valores via PIX funcionarão normalmente, 24h por dia.

A Febraban orienta os clientes a usarem, preferencialmente, os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para fazer de transferências e pagamentos de contas nos dias de folia, quando não haverá expediente bancário nas agências.

INSS

A agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também estarão fechadas no feriado de Carnaval. E as unidades de atendimento voltam a funcionar a partir das 14 horas, com serviços agendados para atendimento presencial. Caso o cidadão precise de mais informações sobre Previdência Social, a Central telefônica 135 do INSS estará disponível de sábado a terça-feira, até 18h, com atendimento humano. E 24 horas por dia, todos os dias do feriado, com atendimento eletrônico. O INSS não atende pelo WhatsApp.

Vale lembrar que os serviços também estão acessíveis no site Meu INSS e aplicativo com mesmo nome, disponível para ser baixado gratuitamente nos sistemas Android e IOS.

Correios

No sábado (18), os Correios vão fazer entregas de cartas e encomendas. E as agências que habitualmente abrem aos sábados vão atender o público. Para as unidades de atendimento localizadas em shoppings, aeroportos e centros comerciais, os Correios informam que o funcionamento vai ter horário especial até 14h30, neste dia.

Na segunda e terça-feiras de carnaval, os serviços estarão suspensos. O atendimento e as entregas serão retomados na Quarta-feira de Cinzas, com a abertura das agências programada para meio-dia.

O atendimento automatizado da Central de Atendimento dos Correios será mantido nos dias de festa, pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100. Para outras informações acesse o site.

Bolsa de Valores

A Bolsa de Valores do Brasil, B3, fecha na segunda e na terça-feiras. E volta a funcionar para o mercado financeiro apenas na quarta, a partir das 13h.

Hemocentros

Na capital federal, a Fundação Hemocentro de Brasília vai funcionar em alguns dias. O horário de atendimento no sábado será normal, das 7h15 às 18h. No domingo e na terça-feira de feriado será fechado ao público. E na segunda (20), as coletas de sangue serão entre 7h15 e 12h. Para quem pretende doar sangue ou se cadastrar como doador de medula óssea, o agendamento continua obrigatório e pode ser feito pelo site.

Na capital paulista, os postos de coleta da Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo vão trabalhar em horários diferenciados para atender os doadores durante o carnaval. O sistema de agendamento online da Pró-Sangue oferece opções de locais e horários.

No Rio de Janeiro, o HemoRio vai funcionar normalmente todos os dias, das 7h às 18h. Para doar, basta levar um documento oficial com foto. Para outras informações, como critérios para doação de sangue, acesse o site ou ligue para o Disque Sangue 0800 2820708.

Em Salvador, o Hemocentro Coordenador do Hemoba lançou uma campanha de incentivo à doação de sangue, em fevereiro, quando tradicionalmente aumenta a demanda. Nesta sexta-feira (17), segunda e terça-feiras de carnaval, a sede recebe os doadores das 7h30 às 17h. No sábado, o hemocentro baiano abrirá das 7h30 às 13h e fecha no domingo. Para saber o itinerário do serviço móvel do hemocentro, o Hemóvel, para coletas externas, em Salvador, além de horários de funcionamento dos postos em outros municípios baianos, clique no site.

Os foliões do Recife também vão podem doar sangue. O horário para doação no Hemope de segunda a sábado, inclusive feriados é das 7h15 às 18h30. No dia 21, está prevista a visita de super-heróis solidários, para incentivar a doação. O Disque Doação é 0800-081-1535.

Em Porto Alegre, o Hemocentro não abrirá na segunda e terça-feiras de carnaval. O retorno será na Quarta-feira de Cinza (22), às 13h.

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), vai fazer coletas normalmente, das 7h às 18h, no sábado e segunda-feira de carnaval. Na terça-feira, fecha ao público e reabre na Quarta-Feira de Cinzas (22), das 13h às 18h.

Com Agência Brasil

